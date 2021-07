Gastro-Öffnung katapultierte Campari-Umsatz nach oben

Der italienische Spirituosenhersteller Campari hat im ersten Halbjahr 2021 erstmals die Schwelle von 1 Mrd. Euro Umsatz überschritten. Der Konzern profitierte spürbar vom Neustart der Gastronomie nach dem monatelangen Corona-Lockdown. Die Verkaufserlöse kletterten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 37,1 Prozent auf 1,08 Mrd. Euro, wie der börsennotierte Konzern am Dienstag bekanntgab.

"Obwohl die Ungewissheit in Bezug auf die Verbreitung der Covid-Varianten und die mögliche Wiedereinführung neuer restriktiver Maßnahmen bestehenbleibt, sind wir zuversichtlich, dass die starke Dynamik unserer Marken, die durch anhaltende Marketinginvestitionen gefördert wird, weiter zunimmt", so Kunze-Concewitz.

Campari feiert heuer das 20. Jubiläum seines Börsengangs in Mailand am 6. Juli 2001. Seitdem sei der Konzernwert auf das 15-Fache gestiegen. Die Marktkapitalisierung beträgt inzwischen 13 Mrd. Euro. Nach der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse kletterte der Kurs der Campari-Aktie an der Mailänder Börse um 4,4 Prozent auf 11,93 Euro.