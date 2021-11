Gastro hofft auf Stichprobenkontrollen

Stefan Köb, Vertreter WKV Tourismus und Gastronomie, war am Montag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast und sprach über die 2G-Regel in der Gastronomie und wie es um den Wintertourismus steht.

Die 2G-Regel ist für den Tourismus ein Rückschlag. Geimpft oder genesen zählt für Freizeitaktivitäten und den Skibetrieb. Die Tourismusbranche erwartet Umsatzeinbußen. Landesrat Christian Gantner verweist dagegen auf Untersuchungen, die mit 85 Prozent geimpften Touristen rechnen. Wie die Tourismusbranche die Aussichten für den Winter einschätzt, erklärt heute Stefan Köb, Spartenobmann-Stellvertreter der WKV in "Vorarlberg LIVE".

Die 2G-Regel verwehrt Ungeimpften und Nicht Genesenen viel Vergnügen. Auch die Gastronomie ist für sie seit Montag tabu. Das habe sich in den Betrieben bemerkbar gemacht, erklärt Wirtesprecher Stefan Köb bei "Vorarlberg LIVE". Das Mittagsgeschäft sei weniger gut gelaufen, die Nachfrage nach Take Away habe hingegen zugenommen.