Gasthausbesuche in Vorarlberg: Eine Erinnerung an die Schilling-Zeit

Wie war es in den 90er Jahren in Vorarlberger Gasthäusern zu speisen? Können Sie sich noch an die Schilling-Preise für Essen im Gasthaus erinnern?

Darum geht's: Günstige Preise für Essen im Gasthaus in den 1990er Jahren

Traditionelle Gerichte wie Wiener Schnitzel und Kässpätzle waren beliebt

Gasthäuser waren soziale Treffpunkte für Einheimische und Touristen

Erschwingliches Essen für Jeden

In den 1990er Jahren, vor der Einführung des Euros, war der Besuch in Vorarlberger Gasthäusern für die meisten Menschen erschwinglich. Die Preise für Speisen und Getränke spiegelten die damalige Wirtschaftslage wider und machten regelmäßige Gasthausbesuche zu einem festen Bestandteil des sozialen Lebens.

self all Open preferences.

Der Rückblick auf die Schilling-Zeit offenbart nicht nur die Gasthauskultur, sondern auch das Einkaufserlebnis. Oma und Opa erinnern sich: Um etwa 1952 bekam man für 1 Schilling (0,07 Euro) einen Leberkäse und eine Semmel kostete im Jahr 1960 nur 50 (0,04 Euro) Groschen. Sogar ein Stollwerk, eine beliebte Süßigkeit, war für 10 (0,007 Euro) Groschen erhältlich. Diese Preise zeugen von einer Zeit, in der das Einkaufen allgemein erschwinglicher war.

self all Open preferences.

Vom Schnitzel bis zum Kässpätzle

Traditionelle Gerichte standen im Mittelpunkt der Speisekarten. Beliebte Klassiker wie Wiener Schnitzel, Kässpätzle oder Apfelstrudel waren nicht nur kulinarische Highlights, sondern auch Zeugen der regionalen Küchenkultur.

self all Open preferences.

Regionale Unterschiede im Preisgefüge

Die Preise variierten innerhalb Vorarlbergs. Während in ländlichen Gegenden oft günstiger gespeist werden konnte, waren die Preise in städtischen Zentren wie Bregenz oder Dornbirn tendenziell höher. Diese Unterschiede reflektierten sowohl die lokale Wirtschaft als auch die Zielgruppe der Gasthäuser.

self all Open preferences.

Gasthäuser als soziale Treffpunkte

Gasthäuser spielten eine wichtige Rolle als soziale Treffpunkte. Sie waren Orte der Begegnung, wo sich Einheimische und Touristen gleichermaßen trafen, um in gemütlicher Atmosphäre zu speisen und zu trinken.

self all Open preferences.

Fazit: Mehr als nur Essen und Trinken

Die Erinnerungen an die Gasthauskultur in der Schilling-Zeit sind ein wichtiger Teil des vorarlbergischen Erbes. Sie erinnern an eine Zeit, in der das gemeinsame Essen und die Geselligkeit im Vordergrund standen, geprägt von einer Epoche, die in ihrer Einfachheit und Gemeinschaftlichkeit heute fast schon romantisch anmutet.

self all Open preferences.