Gastgeberin muss nach tödlichem Pilzessen in Australien vor Gericht

Nach dem Tod von drei Menschen durch eine Pilzvergiftung bei einem Familienessen in Australien muss sich die Gastgeberin ab Mai in einem Mordprozess vor Gericht verantworten.

Der 49-jährigen Erin Patterson wird Mord in drei Fällen sowie Mordversuch zur Last gelegt. Der Fall hatte im vergangenen Jahr in Australien und auch international für großes Aufsehen gesorgt, denn nur die Gastgeberin hatte das Essen unbeschadet überstanden. Drei ihrer Gäste starben, einer überlebte nur knapp. Seit November sitzt sie in Untersuchungshaft.