Gastgeber Spanien im Davis-Cup-Halbfinale, Serbien verlor

Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal ist mit Spanien beim Finalturnier des Davis Cups in Madrid ins Halbfinale eingezogen. Die Gastgeber setzten sich am Freitag dank der Erfolge des Superstars im Einzel sowie im Doppel gemeinsam mit Marcel Granollers mit 2:1 gegen Argentinien durch und treffen nun auf Großbritannien. Für Serbien reichte ein Sieg von Novak Djokovic nicht, Russland gewann mit 2:1.

Argentinien ging durch einen Dreisatzsieg von Guido Pella gegen Pablo Carreno-Busta zwar in Führung, Nadal ließ gegen Diego Schwartzman aber keinen Zweifel aufkommen. Er gewann 6:1,6:2 und triumphierte anschließend gemeinsam mit Granollers über Maximo Gonzalez und Leonardo Mayer mit 6:4,4:6,6:3.

In der Vorschlussrunde treffen die Spanier am Samstag auf Großbritannien, das gegen Deutschland nach den zwei Einzelsiegen von Kyle Edmund (gegen Philipp Kohlschreiber) und Daniel Evans (gegen Jan-Lennard Struff) uneinholbar voranlag. Struff verlor wie schon am Vortag im Tiebreak des dritten Satzes.