Gastgeber RW Rankweil war der große Abräumer zum Turnierstart

Erstes Turnier-Wochenende in der Mittelschulturnhalle brachte hervorragende Leistungen der Kinder und Jugend.

RANKWEIL. 50 Prozent der 15. Auflage des Raiffeisen RW Rankweil Hallenfußballturnier sind schon wieder gespielt. Für den Hausherr und den Veranstalter Rot-Weiß gab es bislang schon drei Gruppensiege. In den Altersstufen der Unter-14-Jährigen behielt Rankweil in Gruppe A und B die Oberhand. Mit fünf Erfolgen und ohne Niederlage gewann der Veranstalter in der U-13-Klasse die Gruppe. Röthis (U-12-A), Mäder (U-12-B), Austria Lustenau (U-16), VFV U-14-Mädchen (U-16-Mädchen) und Klostertal (U-16-Mädchen B) verzeichneten den ersten Tabellenplatz. Die jungen Nachwuchskicker hatten ihr Visier ausgezeichnet eingestellt und ein neuer Torrekord könnte sich heuer einstellen. Turnierchef Manuel Dobler bestand die erste Hälfte vom Hallenturnier mit Bravour. „Die Zuschauer konnten tollen und fairen Hallenfußball sehen und das Feedback aller bislang teilgenommenen Teams über die perfekte Organisation war sehr erfreulich. Jetzt gilt der Fokus schon wieder auf die Endphase und ohne die Mithilfe von ganz vielen ehrenamtlichen Helfern wäre das Turnier in solch einem großen Umfang erst gar nicht zu bewältigen“, sagt Manuel Dobler nach drei von sechs kräfteraubenden Veranstaltungstagen. Das Bambiniturnier vor vielen Zuschauern in der alten Hauptschulturnhalle brachte eine Menge an Spaß und Gaudi. Dabei waren die jüngsten Kicker der Jahrgänge 2018/2019 von Hausherr Rankweil mit Trainer Bernd Breuss, Altach, Götzis, Tisis und Brederis mit großem Einsatz und Eifer bei der Sache und zeigten schon erste gute Ansätze um das runde Leder. In der Endphase des Rankweiler Bandenzauber sind noch sechs Altersstufen zu bewundern. Dabei rückt der Kinderfußball ab den Unter-7-Jährigen in den Mittelpunkt. Gespielt wird am Samstag und Sonntag jeweils ab 8.30 Uhr, ganztägig. Die Unter-14-Mädchen spielen am Samstag ab 18.15 Uhr. Bereits am Freitag, 1. März ab 18 Uhr sind in der Mittelschulturnhalle Rankweil acht Hobbymannschaften mit Gastgeber FC RW Rankweil, FC Fraxern und FC Übersaxen noch im Einsatz.VN-TK