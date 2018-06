Gastgeber Russland ist für das Fußball-WM-Abenteuer bereit

Russland ist bereit, das große Abenteuer Fußball-Weltmeisterschaft kann beginnen. Ganz Russland? Nun ja, 23 russische Spieler und ihr Trainerstab laufen der WM-Form noch hinterher. Das Schwächeln der Sbornaja drückt auf die Vorfreude der Fans, während im Gastgeberland die letzten Zäune gestrichen und die letzten Quadratmeter Rollrasen verlegt werden.

“Eine Woche vor Anstoß können wir, denke ich, sagen, dass, Russland zu hundert Prozent bereit ist. Die ganze Welt wird erleben, wie gastfreundlich dieses Land ist und wie die Organisation funktionieren wird”, sagte Infantino in einem Interview, das der Weltfußballverband veröffentlichte. Anpfiff ist am kommenden Donnerstag im Moskauer Luschniki-Stadion in Gruppe A mit Russland gegen Saudi-Arabien.

Kritik an der WM hat es auch in Russland genug gegeben: an den hohen Kosten für ein immer noch armes Land, an der schlechten Lage der Menschen- und Bürgerrechte, an Einschränkungen und Belastungen für Bewohner in den vier Wochen des Turniers. Und doch ist die Stimmung derzeit so, dass die WM kommen und das Fest gefeiert werden soll. “Ich hasse die Jammerer, die aus allen Rohren auf die WM schießen”, sagt Sergej Schnurow, als Kopf der Gruppe Leningrad derzeit Russlands populärster Rockstar. “Die WM tut dem Land gut, jedenfalls bisher.”