Gastgeber Elfenbeinküste im Afrika-Cup-Viertelfinale

Gastgeber Elfenbeinküste ist ins Viertelfinale des Fußball-Afrika-Cups eingezogen. Die "Elefanten" setzten sich am Montag gegen Titelverteidiger Senegal mit 5:4 im Elfmeterschießen durch, nach 90 und 120 Minuten war es 1:1 gestanden. Habib Diallo schoss Senegal in der vierten Minute nach Vorarbeit von Sadio Mane in Führung, doch Franck Kessie stellte in der 86. Minute aus einem Elfmeter auf 1:1 und verwertete schließlich auch im Shoot-out den entscheidenden Penalty.

Senegals Moussa Niakhate scheiterte als einziger vom Punkt, er schoss an die Stange. Die Ivorer, bei denen Salzburg-Stürmer Karim Konate nicht im Kader aufschien, kämpfen nun entweder gegen Mali oder Burkina Faso um das Semifinal-Ticket.

Zuvor hatte es bereits Kap Verde in die Runde der letzten acht geschafft. Der mit 600.000 Einwohnern kleinste Staat unter den 24 Teilnehmern gewann 1:0 gegen Mauretanien und bekommt es mit dem Sieger aus Marokko gegen Südafrika zu tun. Sturm-Graz-Profi Bryan Teixeira saß bei den Siegern auf der Bank.