Gastgeben mit Leidenschaft

Joachim Ganahl hat die Enoteca Wein & mehr in der Bludenzer Innenstadt als beliebten Treffpunkt für Jung und Alt gestaltet.

Bereits am frühen Vormittag ist die Enoteca Wein & mehr in der Bludenzer Rathausgasse ein beliebter Treffpunkt. Joachim Ganahl hat das Geschäft Anfang Mai von seinen Vorgängern Antonio Cecconi und Eva Peter übernommen. Es ist nicht zuletzt der Persönlichkeit des Gastgebers zu danken, dass sich sogleich viele Stammgäste in der Enoteca gebildet haben. „Der Wohlfühlfaktor meiner Gäste steht an erster Stelle. Ich selber gehe ja auch nur in ein Café, eine Bar oder ein Restaurant, wo es angenehm ist. Das möchte ich auch meinen Gästen bieten“, betont der sympathische Geschäftsmann. Kaum öffnet er um 10 Uhr die Türen, trudeln auch schon die ersten Gäste ein, die sich auf einen gemütlichen Austausch freuen. Die Enoteca ist auch bei Pensionisten sehr beliebt, einige haben ihren Stammtisch dort. Das Geschäftslokal wurde bereits vor einigen Jahren von Doris Orlainsky als „Doris Delikatessen“ neu adaptiert, der Fokus lag dabei auf spanischen Produkten. Die Cecconis hingegen warteten mit italienischen Spezialitäten auf. Joachim Ganahl bringt unterschiedlichste Berufserfahrung mit, so war er im kaufmännischen Bereich tätig, hat als Coach für ein Versicherungsunternehmen gearbeitet, die Tennishalle Nenzing zwölf Jahre lang geleitet und für diese ein neues Konzept erstellt, außerdem war er in den letzten Jahren Geschäftsführer in einem Café/Restaurant. „In allen meinen bisherigen Berufsfeldern hatte ich viel mit Menschen zu tun. Das mag ich einfach gerne und das liegt mir auch“, ergänzt er.