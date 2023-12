Gäste-Übernachtungen haben heuer in Wien kräftig angezogen

In Wien wurden heuer von Jänner bis November 15,4 Millionen Gäste-Übernachtungen gezählt, ein Plus von 32 Prozent im Jahresvergleich. Mit 231.000 Übernachtungen (plus 23 Prozent) führt Deutschland die Liste vor Österreich (284.000, plus 14 Prozent) und den USA (79.000, plus 23 Prozent) an. Einen massiven Rückgang gab es bei Gästen aus Israel, hier verzeichnete die Bundeshauptstadt mit 5.000 Nächtigungen ein Minus von 85 Prozent.

Im November waren etwa 73.000 Hotelbetten in Wien verfügbar - das waren um 5.400 Betten mehr als im November 2022 angeboten wurden, so die Wien Tourismus am Mittwoch in einer Aussendung.