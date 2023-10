Gasser mit 4. Titelchance, Tiroler Sieger bei Männern

Anna Gasser ist weiter im Rennen um ihre vierte Auszeichnung als Österreichs Sportlerin des Jahres. Die Snowboard-Weltmeisterin scheint mit Mountainbikerin Mona Mitterwallner und Skispringerin Eva Pinkelnig in den Top drei auf. Bei den Männern wird es einen neuen Sieger aus dem Tiroler Trio Felix Gall (Radsport), Johannes Lamparter (Nordische Kombination) und Jakob Schubert (Klettern) geben. Die Gewinner werden bei der Lotterien Sporthilfe-Gala am 12. Oktober bekanntgegeben.

Bei den Frauen könnte die Mountainbike-Marathon-Weltmeisterin Mitterwallner in die Fußstapfen von Anna Kiesenhofer treten, die 2021 nach ihrem Olympia-Gold die Nummer eins im Land war. Die Skispringerinnen haben es bisher zweimal (Chiara Kreuzer 2020 und Sara-Marita Kramer 2022) auf Platz zwei geschafft. Mitterwallner und Pinkelnig, die den Gesamtweltcup und zweimal WM-Silber gewonnen hat, matchen sich mit Gasser, die nach 2017, 2018 und im Vorjahr die Chance auf ihre vierte NIKI-Trophäe hat. Sollte die Big-Air-Königin gewinnen, würde sie in einen erlauchten Kreis eintreten: bisher sind nur die alpinen Ski-Superstars Annemarie Moser-Pröll (7), Marcel Hirscher (6) und Hermann Maier (4) öfter als dreimal als Sportlerin bzw. Sportler des Jahres ausgezeichnet worden.

Bei den Mannschaften haben noch das in der laufenden WM so dominante Formel-1-Team Red Bull Racing, das heuer noch ungeschlagene Fußball-Nationalteam der Männer und die Schwestern Anna-Maria und Eirini Marina Alexandri, Weltmeisterinnen im Synchronschwimmen, die Chance auf die Auszeichnung. Als Trainerpersönlichkeit des Jahres sind Jakob Drok (Mountainbike), Kilian Fischhuber (Klettern) und Albena Mladenova (Synchronschwimmen) im Rennen.

Bekanntgegeben und geehrt werden die Sieger bei der Gala live in ORF 1, der bedeutendsten Einnahmequelle der österreichischen Sporthilfe. Zu Gast in der Wiener Stadthalle wird wieder das Who ist Who des heimischen Sports sein, Ehrengast unter den 1.200 Besuchern ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen.