Gasser holt sich zum zweiten Mal WM-Gold im Big Air

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser hat sich zum zweiten Mal in ihrer Karriere auch die WM-Krone im Big Air aufgesetzt. Österreichs Snowboard-Star triumphierte am Samstag bei der WM-Entscheidung in Bakuriani in Georgien bei enorm schwierigen Bedingungen souverän vor der Japanerin Miyabi Onitsuka und der Australierin Tess Coady. Die 31-jährige Kärntnerin stand bereits vor ihrem letzten Sprung als Weltmeisterin fest.

Für Gasser ist es die insgesamt dritte WM-Medaille. Ihren bisher einzigen WM-Titel hatte Gasser 2017 in der Sierra Nevada geholt - ebenfalls in ihrer Paradedisziplin Big Air. Dazu gab es 2015 am Kreischberg Silber im Slopestyle. Dort hatte Österreichs dreimalige "Sportlerin des Jahres" im Jänner im Big Air auch den elften und bisher letzten Weltcupsieg ihrer Karriere geholt, den ersten im eigenen Land.