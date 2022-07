Gaskrise macht auch Besitzer von Pelletheizung nervös

Die Unsicherheit an den Energiemärkten, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die hohe Abhängigkeit bei Erdgas, führt zu Hamsterkäufen bei Brennholz. Dies färbt auch auf den Pelletmarkt ab. "Pellets sind derzeit heiß begehrt", sagte der Chef von proPellets Austria, Christian Rakos, im Gespräch mit der APA. Er ersuchte Besitzer von Pelletheizungen um Geduld, die Händler könnten die Nachfrage bedienen, allerdings nicht alle gleichzeitig.

Wolfgang Holzer, Leiter des Holzverkaufs bei den Bundesforsten, berichtete in der "Presse" sogar von Menschen, die nach "Klaubholz-Scheinen" fragen. Solche Scheine gab es in der Nachkriegszeit, sie erlaubten Wienerinnen und Wienern in der Nachkriegszeit, im Wald Holz zu sammeln. Auch Rakos nimmt die Nervosität wahr. Kunden, die normalerweise im Oktober bestellt haben, würden heuer schon jetzt anfragen, was die Versorgungslage verschlimmere.