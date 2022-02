Gas - Haushalte können technisch am längsten versorgt werden

Während die Spannungen zwischen Russland und der EU steigen, geht in Österreich die Angst vor einer Abschaltung der Gaszufuhr um. Die Regulierungsbehörde E-Control hält es grundsätzlich für unwahrscheinlich, dass Russland die Gaslieferungen einstellt oder auch nur drosselt. Aber selbst wenn, wären die Haushalte die letzten, die darunter leiden würden. Das habe nicht nur politische, sondern auch technische Gründe, so E-Control-Vorstand Alfons Haber im Gespräch mit der APA.

Denn wenn es nicht ausreichend Gas gibt, könne der Druck in den Leitungen sinken. Haushalte sind aber die Gasverbraucher, die den geringste Gasdruck brauchen und könnten daher auch technisch am längsten versorgt werden. Die in Österreichs Gasspeichern derzeit lagernden Gasvorräte reichen auch für den Haushaltsbedarf deutlich über die Heizperiode hinaus. Rund 17 Terawattstunden (TWh) an Gas liegt in Österreich in Speichern, Haushalte brauchen in der aktuellen Jahreszeit aber nur etwa 2 bis 3 TWh pro Monat - mit stark abnehmender Tendenz, wenn es wärmer wird.