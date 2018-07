Garten Tulln verzeichnete in zehn Jahren 2,5 Mio. Besucher

2,5 Millionen Besucher haben sich seit 2008 bei der Garten Tulln eingefunden. Die Jubiläumsgäste, eine Familie aus Klosterneuburg, wurden diese Woche begrüßt. Die vor zehn Jahren eröffnete Anlage mit Gartenkompetenzzentrum zählt über 65 Schaugärten.

Die laut Aussendung größte ökologische Gartenschau Europas hält sich streng an die Kriterien der Aktion “Natur im Garten” und verzichtet auf chemisch-synthetische Pestizide, chemisch-synthetische Düngemittel und Torf. Neben der Auszeichnung als Top-Ausflugsziel in Niederösterreich ist die Gartenschau seit 2014 Botanischer Garten und EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) zertifiziert.