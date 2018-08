„Gartafescht“ der WG Vinzenz

Die Wohngemeinschaft Vinzenz der Caritas Vorarlberg lädt bereits zum 12. Mal zum „Gartafescht“. Am Samstag, 8. September, wird von 10.30 bis 19.30 Uhr ein buntes Programm mit Frühschoppen, Tombola, Ponyreiten usw. geboten.

Die Vorbereitungen in der Wohngemeinschaft in der Bludenzer St. Peter-Straße laufen Hochtouren. Noch haben die BewohnerInnen und BetreuerInnen alle Hände voll zu tun, bis für das „Gartafescht“ am Samstag, 8. September, alles bereit ist. Ein abwechslungsreiches Programm soll für ein gemütliches Miteinander sorgen. Ab 10:30 Uhr sorgen das „Duo Armin & Joe“ und „Walgau 3“ für musikalische Unterhaltung. Die große Tombola bietet tolle Preise und lädt zum Mitmachen ein. Auch für Kinder wird einiges geboten, auf der Hüpfburg können sie sich so richtig austoben. Aber auch Ponyreiten (13 bis 15 Uhr) und Kinderschminken (14 bis 16 Uhr) werden angeboten.