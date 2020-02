Garmisch-Debakel: Technik-Baustelle im ÖSV ist weiter offen

Ein 28. Rang von Manuel Feller ist am Sonntag zum Symbolbild der offenen Techniker-Baustelle im Österreichischen Skiverband (ÖSV) geworden. Die historische Schlappe im Riesentorlauf von Garmisch-Partenkirchen ist der vorläufige negative Höhepunkt der Post-Hirscher-Ära. Die Verantwortlichen im ÖSV bekannten: "Leider haben wir nicht die Dichte zurzeit."

Andreas Puelacher betonte, an diesem "sehr schwarzen Tag für den Riesentorlauf-Sport in Österreich" nichts schönreden zu wollen. "Das ist viel zu wenig, was wir zeigen", sagte der Chef der Alpin-Herren, denen er seit 2014 vorsteht. "Aber ich werde den Kopf nicht in den Sand stecken. Es wird weitergearbeitet, es wird weitergekämpft." Er hatte zuletzt dank sechster Plätze den Beginn einer Trendwende ausgemacht. "Die müssen wir wieder herbringen. Denn heute haben wir uns mit Vollgas wieder nach hinten geschossen."