Gargellen – das alpine Bergdorf

Gargellen eröffnet am 7. Dezember die Wintersaison.

Alpine Kulisse mit majestätischen Gipfeln direkt vor der Haustüre. Das Bergdorf Gargellen ist somit der höchstgelegene Ort des Montafon und hat für Wintersport-Enthusiasten einiges zu bieten: bestens präparierte Pisten und sonnige Abfahrten. Die großzügige Sonnenterasse des Schafberg HÜslis auf 2.130 m ist der perfekte Platz, um das atemberaubende Bergpanorama zu genießen. Wer in Gargellen übernachtet, kommt in den Genuss von „Ski in ski out“ . einfach die Ski am Morgen anschnallen und ab auf die Piste.