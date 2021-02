Ganztägige Schulformen werden ausgebaut

Die ganztägigen Schulformen werden in Vorarlberg kontinuierlich ausgebaut, betonte Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink.

Im Schuljahr 2020/21 werden in Vorarlberg laut den Eröffnungsberichten insgesamt 9.237 Schüler in einer ganztägigen Schulform (389 Gruppen) betreut. Das sind 860 Kinder mehr als im letzten Schuljahr. Insgesamt gibt es in Vorarlberg 76 verschränkte Ganztagesklassen. Das sind gleichviele wie im Jahr zuvor.