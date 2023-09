Ganzjahresöffnung der Schanigärten verärgert Bezirke

Wiener Bezirke machen gegen die neue Wiener Schanigartenregelung mobil. Diese sieht vor, dass die gastronomischen Open-Air-Areale künftig ganzjährig geöffnet bleiben dürfen. Die Bezirksvorsteher des ersten, siebenten und achten Bezirks - also Innere Stadt, Neubau und Josefstadt - üben harsche Kritik an den Plänen. Sie warnen vor einer einseitigen Nutzung des öffentlichen Raums und beklagen, dass sie nicht eingebunden wurden.

Vor Corona konnten Lokale Winter- und Sommerschanigarten nur in unterschiedlicher Größe errichten und separat bewilligen lassen. Mit der neuen Regelung ist der nötige Auf- und Abbau nun Geschichte.

Drei Bezirksvorsteher haben sich nun im Rahmen eines Medientermins an die Öffentlichkeit gewandt: Markus Figl (ÖVP, Innere Stadt), Markus Reiter (Grüne, Neubau) und Martin Fabisch (Grüne, Josefstadt). Kolleginnen oder Kollegen der SPÖ waren nicht dabei - obwohl auch in deren Bezirken Unmut herrscht, wie zumindest die anwesenden Bezirkschefs versicherten. City-Vorsteher Figl verwies auf den "sehr großen Nutzungsdruck", unter dem der öffentliche Raum stünde.

Es bestehe die Gefahr, dass die öffentlichen Flächen übertrieben in Anspruch genommen würden. "Wir sitzen alle gerne im Schanigarten", versicherte er. Durch eine durchgehende Öffnung würden Freiräume, die es bisher noch im Winter gegeben habe, aber stark eingeschränkt. Es drohe nun etwa die Gefahr, dass die Gastgärten in der kalten Jahreszeit zu Lagerflächen würden, auch wenn es hier Kontrollen geben solle.

Neubaus Bezirksvorsteher Reiter warnte - gemeinsam mit dem Obmann der Neubauer Kaufleute, Kurt Wilhelm - unter anderem vor gravierenden Auswirkungen etwa auf den Handel. Der Geschäftsmix und die Balance des Angebots sei in Gefahr. Er prophezeite, dass Neuvermietungen in Erdgeschoßzonen verstärkt nur mehr an Gastlokale erfolgen würden. Denn der Umsatz dort sei höher, erst recht, wenn Schanigärten das ganze Jahr über offen halten dürften.