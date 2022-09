Ganzheitliche Firmentransformation

Wahre nachhaltige Kreislaufwirtschaft beginnt beim Design und endet im Kompost.

Vor mehr als 50 Jahren sensibilisierte der umweltbewusste Großvater den Heimtextilien-Unternehmer Stefan Grabher, der heute intensiv an der ganzheitlichen Firmentransformation arbeitet und hoch qualitative, fair produzierte C2C-Ware in Händen hält. Warum für einen erfolgreichen ökologisch sozialen Wandel in der Wirtschaft ganzheitlich kritische Kunden besonders wichtig sind, erläutert VN-Klimaschutzpreisträger Stefan Grabher im Interview.