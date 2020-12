„Ganz Vorarlberg testet“ – auch Hohenems!

Am kommenden Wochenende (4. bis 6. Dezember) finden die flächendeckenden Coronatests in Vorarlberg statt. Anmeldungen sind seit Montag, dem 30. November 2020, möglich.

Um Wartezeiten an den Teststationen zu vermeiden, sind Anmeldungen notwendig – online unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet .

Auch Anmeldungen für andere Personen, etwa für Familienmitglieder sind möglich. Haben Sie niemanden, der Ihnen helfen kann, dann wenden Sie sich bitte an folgende Nummer: Tel. 05574/601-600.

Die landesweite Testung findet am 4., 5. und 6. Dezember statt, jeweils von 7 bis 17 Uhr. Es gibt 80 Teststationen in ganz Vorarlberg, darunter auch drei in Hohenems: