Ganz Oberösterreich wird 2024 zum Bruckner-Jubiläum Bühne

Mit dem 200. Geburtstag des Komponisten Anton Bruckner feiert Oberösterreich 2024 auch gleich Premiere für die KulturEXPO. Dazu werde das gesamte Land zur Bühne, wie es am Donnerstag in der Pressekonferenz hieß. Das Zentrum bilden jene Orte mit "biografischen Bezug" Bruckners wie St. Florian, wo der Komponist begraben liegt, und seinem Geburtsort Ansfelden. Wesentliche Säulen des Programms sind 18 Projekte, die aus einem Projekt Call von gut 130 Einreichungen bestimmt wurden.

Der Bürgermeister von St. Florian, Bernd Schützeneder (ÖVP), versprach, dass es in seinem Ort, mit dem Benediktinerstift eine der Wirkungsstätten Bruckners, noch mehr "brucknern" werde. Gemeinsam mit Ansfelden werde der Symphoniewanderweg aufgefrischt. Vom Geburtsort bis zur Grabstätte werden Bruckners zehn Sinfonien neu beschrieben. Am eigentlichen Geburtstag, dem 4. September, kommt Dirigent Franz Welser-Möst mit dem Cleveland Orchester nach Ansfelden, kündigte Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) an.