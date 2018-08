Das Turnsportzentrum Dornbirn machte Werbung für die Gymnaestrada bei der Eurogym in Belgien.

Dornbirn. 17 Turnerinnen und zwei Trainerinnen des Turnsportzentrums Dornbirn genossen kürzlich fünf Tage lang die beeindruckende Atmosphäre bei der Eurogym in Liège/Belgien. Diese Breitensportveranstaltung findet jedes zweite Jahr statt. Neben Aufführungen der Gruppen, gibt es auch immer Workshops aus der breiten Vielfalt des Sportes. So auch 2018 und die Dornbirner Turnerinnen nutzten das Angebot und schnupperten einmal in andere spannende Sportarten rein.

Im Vorfeld der Anreise dominierte noch die Nervosität: „Wie sieht der Platz für die Aufführung aus, wie sind die Geräte, wie kommt `Ganz Dornbirn turnt` beim Publikum an?“, das waren nur einige Fragen, die die Abordnung aus Dornbirn beschäftigte. Doch die bereits gesammelten Erfahrungen auf verschiedensten Großveranstaltungen machten sich bezahlt und die jungen Sportlerinnen überzeugten mit ihren Darbietungen. Am Auftakttag gelang in der Hitze des Nachmittages eine gute Präsentation, die dann am nächsten Tag in der Nähe des Palais des Congres im Parc Boverie noch besser klappte. „Das erste akrobatische Element verlangte höchste Konzentration, immerhin steht die letzte Turnerin 4 Meter über dem Boden. Dies und die Salti auf der Tumbling-Bahn sowie der abschließende Tanz brachten unseren Mädels den verdienten Applaus und Entspannung bei den Aktiven und den mitgereisten Eltern“, so die beiden jungen Nachwuchs-Trainerinnen Lorena und Katharina.

Besondere Woche dank Workshops