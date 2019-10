"Ganymed in Power" feiert im März im KHM Premiere

Auf "Natur" und "Liebe" folgt die "Macht": Bereits zum siebenten Mal hält das Theaterprojekt "Ganymed" Einzug ins Kunsthistorische Museum (KHM). Unter dem Titel "Ganymed in Power" widmet man sich unter der Ägide von Regisseurin Jacqueline Kornmüller ab 4. März erneut ausgewählten Werken der Gemäldegalerie.

"Dem Kunsthistorischen Museum ist die Macht tief eingeschrieben", heißt es in der Ankündigung am Montag. "Selbst Symbol der Macht birgt es Kunst, die so aussagekräftig von Machterhalt und Machtverlust sowie von den Verirrungen der Macht berichtet, die unseren gesellschaftlichen und politischen Alltag bis heute so lebhaft prägen." Acht Autoren und sechs Komponisten wurden eingeladen, Auftragswerke zu bestimmten Gemälden zu kreieren. Unter der Regie von Kornmüller und produziert von Peter Wolf werden die Ergebnisse mit 30 Künstlerinnen und Künstlern zum Leben erweckt.