Gantner erfreut über Sommer-Tourismus

Landesrat Christian Gantner zeigt sich erfreut über die positive Entwicklung des Vorarlberger Tourismus in der laufenden Sommersaison.

Der jüngste Bericht der Landesstelle für Statistik belegt, dass die Besucherzahlen im Mai/Juni 2022 Vorkrisenniveau erreicht haben und bei den Nächtigungen sogar ein Plus erzielt werden konnte. „Dass der Tourismus als wichtiger Impuls- und Zukunftgeber für Vorarlbergs Regionen wieder so gut in Fahrt gekommen ist, ist ein erfreuliches Signal“, so Gantner.