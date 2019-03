Gamon will zweites Mandat und weiblichen Kommissionschef

Jung und weiblich ist nicht nur die Spitzenkandidatin der NEOS für die EU-Wahl, sondern auch deren Traum von Europa. Claudia Gamon steigt mit der Forderung nach einer "radikalen Veränderung der EU" in die Wahlkampfschlacht. Die NEOS wollen nicht weniger als "die Neugründung des europäischen Projektes". Das persönliche Ziel der 30-jährige Vorarlbergerin ist ein zweites EU-Mandat.

Die NEOS wollen anstelle eines “gespaltenen und geschwächten Kontinents” eine “vereinte und wirklich demokratische Union”, die die gemeinsamen Werte nach innen ernst nimmt und selbstbewusst nach außen trägt und in der Finanz- und Währungspolitik, bei Fragen der Digitalisierung, in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, bei Asyl und Migration sowie in der Umwelt- und Energiepolitik geschlossen auftritt.