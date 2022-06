Gaming in der Familie

So kann man sich auch mit Videospielen einen schönen Familienabend machen.

Für Jung und Alt

Die beste Gaming-Plattform für kinderfreundliche Familienspiele ist mit Sicherheit die Nintendo Switch. Nintendo platziert sich schon seit Anbeginn als der familien- und kinderfreundliche Videospielehersteller. Daher ist es auch nicht sehr überraschend, dass die Switch viele Spiele bietet, die sich für einen gemütlichen Familienabend eignen. Die Switch eignet sich besonders gut, weil nur zwei paar Joy-Cons bzw. vier einzelne Joy-Cons benötigt werden, damit vier Spieler gleichzeitig an einer Konsole spielen können. Die drei Favoriten der Redaktion für die Nintendo Switch sind Mario Party, Switch Sports und Mario Kart 8 Deluxe. Alle drei Spiele sind sehr einsteigerfreundlich und können auch ohne Probleme mit Erziehungsberechtigten ohne Gaming-Erfahrung gespielt werden. Gute plattformunabhängige Familienspiele sind Lovers in a dangerous spacetime oder Ultimate Chicken Horse.

Für größere Gruppen

Ab und an kann es passieren, dass man auch in größeren Gruppen mit mehr als vier Spielern gemeinsam Spaß haben will. Hierfür eignen sich vor allem die Jackbox-Party-Pack-Spiele hervorragend. Man benötigt lediglich einen PC bzw. eine Konsole mit aktiver Internetverbindung. Alle Mitspieler(innen) benötigen dann lediglich ein Smartphone, um sich am Spiel zu beteiligen. Jackbox-Party-Packs enthalten eine Vielzahl von Minispielen, die von den Spielern alle viel Kreativität verlangen. Teilweise muss am Smartphone gezeichnet, Bilder müssen beschrieben oder Lückentexte vervollständigt werden. Die Mitspieler voten dann, welche Antwort oder welches Bild am besten war. Die meisten dieser Spiele erlauben bis zu 8 Mitspieler, einige wenige sogar bis zu 16.