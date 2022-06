Gaming, eSport, Cosplay und mehr!

Wir leben in interessanten Zeiten. Die Corona-Pandemie hat vieles verändert und viele Lebensbereiche zumindest teilweise digitalisiert.

Großeltern mussten ihren Enkelkindern über Zoom beim Ausblasen der Kerzen auf dem Geburtstagskuchen zusehen. Esszimmer wurden zu improvisierten Büros umfunktioniert und Jeans durch Pyjamahosen ersetzt, denn die Arbeitskolleg(innen) sehen nicht mehr, was unter der Gürtellinie passiert.

Corona hat uns vieles genommen. Dinge, die wir für lange Zeit als selbstverständlich erachtet hatten, waren nicht mehr erlaubt. Kinoabend mit den Mädels, Sonntagsbrunch mit der Familie oder das Feierabendbier mit den Arbeitskollegen in der nahe gelegenen Bar war alles nicht mehr möglich. Die Pandemie hat uns aber eine Sache gegeben: Mehr Zeit zu Hause. Die meisten Menschen haben sich neue Hobbys gesucht, die man in den eigenen vier Wänden ausüben kann, oder alte Interessen wiederentdeckt. Mancher Puzzlefan hat die Box mit den 2000 Teilen wieder ausgepackt, die er oder sie schon vor Jahren zusammensetzten wollte. Manche brachten den eigenen Garten oder die eigene Terrasse auf Vordermann und wieder andere nutzten die Zeit, um all die großartigen Videospiele zu entdecken, für die sie die letzten Jahre einfach keine Zeit hatten.