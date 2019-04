"Game of Thrones": Großer Andrang bei Kinopremiere in Wien

Das Warten hat ein Ende: Lange haben Fans der Fantasyserie "Game of Thrones" dem Finale des epischen Kampfes um das Reich Westeros entgegengefiebert, in der Nacht auf Montag ist nun die achte Staffel auf HBO angelaufen. Vielen war der heimische Bildschirm aber offenbar zu klein, weshalb bei den Premieren in fünf Kinos österreichweit großer Andrang herrschte.

In Wien zog sich die Schlange vor dem Apollo Kino in den frühen Morgenstunden am Montag bis weit in die nächste Querstraße. Laut den Veranstaltern seien einige “Game of Thrones”-Anhänger sogar bereits am Sonntagabend gekommen und hätten vor dem Kino campiert, um sicher einen Platz zu ergattern. Gekreuzte Schwerter und mächtige Drachen standen aber auch in Linz, Graz, Innsbruck und Salzburg auf dem Programm. Insgesamt seien rund 3.000 Besucher gezählt worden.