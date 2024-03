Gall verbessert sich bei Paris-Nizza auf Platz acht

Felix Gall hat sich bei der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza auf der bergigen Freitag-Etappe um drei Positionen auf Gesamtrang acht verbessert. Der Osttiroler belegte nach fast 200 km mit 2.900 Höhenmetern von Sisteron nach La Colle-sur-Loup in der ersten Verfolgergruppe mit den Topstars Remco Evenepoel und Primoz Roglic Rang sieben. Der Tagessieg ging rund eine Minute vor Gall und Co. an den Dänen Mattias Skjelmose. Brandon McNulty übernahm mit Platz zwei die Gesamtführung.

Die vorletzte Etappe am Samstag ist aufgrund der winterlichen Wetterprognose vorsorglich deutlich verkürzt worden. Der Rückstand von Gall auf den US-Amerikaner McNulty (Team UAE) beträgt vor den letzten beiden Abschnitten 1:36 Minuten. Auf Platz drei fehlt dem 26-Jährigen aus der Decathlon-Mannschaft rund eine Minute.

Bei Tirreno-Adriatico gewann Topstar Jonas Vingegaard die fünfte Etappe und übernahm auch die Führung in der Gesamtwertung. Der Däne, der 2022 und 2023 die Tour de France gewonnen hat, attackierte auf der ersten bergigen Etappe rund 29 Kilometer vor dem Ziel am steilsten Stück eines Anstiegs. Er setzte sich sukzessive vom Feld ab. Der Visma-Profi gewann 1:12 Minuten vor Juan Ayuso und nahm ihm damit auch das Führungstrikot ab. Vingegaard führt nun 54 Sekunden vor dem Spanier aus dem UAE-Team.

Schon vor dem Start hatte der vierfache Tour-Gewinner Chris Froome wegen eines Kahnbeinbruchs aufgeben müssen.