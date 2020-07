Galerist fahndet per Zeitungsinserat nach Banksy

Der österreichische Galerist und Kunstvermittler Gregor Koller fahndet per Zeitungsinserat nach dem Graffitikünstler Banksy. Er will ihn für eine Ausstellung in der ehemaligen Adlerwarte am Bregenzer Hausberg Pfänder gewinnen. Dazu schaltete Koller mit Gleichgesinnten einen Aufruf an den scheuen Künstler in der Zeitung "Daily Telegraph", berichteten die "Vorarlberger Nachrichten".

"Wir dachten, wir könnten ihm vielleicht einen Floh ins Ohr setzen", so Koller, Kurator der bereits fünften Pfänder-Kunstaktion "Hor(s)t der Kunst". "To the mysterious Banksy! Unique exhibition in former eagles aviaries in the Austrian mountains" und "would be excited to hear from you" war da mit Verweis auf den Titel der Ausstellung "Schall und Rauch", was Parallelen zu Banksys Werk aufweise, zu lesen.