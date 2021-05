Galavorstellung von FC Dornbirn bringt klaren Sieg

Hochverdienter 4:2-Auswärtserfolg der Rothosen mit vier verschiedenen Torschützen bei Austria Wien II

Nach drei Niederlagen in Folge kehrt der FC Mohren Dornbirn eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurück. Gegen die zweite Profimannschaft der Wiener Austria in der Generali Arena in der Bundeshauptstadt Wien gewann die Elf von Trainer Markus Mader klar mit 4:2 und rückt in der Tabelle auf den achten Platz vor. Im vorletzten Auswärtsspiel in dieser Meisterschaft präsentierten sich die Rothosen auf fremden Platz wie gewohnt von der allerbesten Seite und holt verdientermaßen drei Punkte. Trotz dem Fehlen von vier Stammspielern war Dornbirn diesmal nicht nur spielerisch stark endlich auch effizient. 23 (!) von bisher 32 Zählern haben die Rothosen über dem Arlberg geholt.