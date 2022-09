Galatasaray bestätigt 6-Millionen-Euro-Ablöse für Demir

Galatasaray hat die medial kolportierte Ablöse für Yusuf Demir bestätigt. Wie der türkische Fußball-Spitzenclub am späten Donnerstagabend vermeldete, kassiert Rapid für den Offensivspieler insgesamt sechs Millionen Euro, verteilt auf fünf Raten und vier Saisonen. Zu möglichen Boni oder einer Beteiligung von Rapid im Falle eines Weiterverkaufs wurden keine Angaben gemacht - dafür aber zum Gehalt von Demir.

Der 19-Jährige erhielt einen Kontrakt über vier Jahre. In seinem ersten Vertragsjahr verdient Demir 650.000 Euro, dann 750.000, 850.000 und schließlich 950.000 Euro, jeweils netto. Derartige Summen wären bei Rapid für den vierfachen ÖFB-Internationalen nicht zu verdienen gewesen, betonte Geschäftsführer Sport Zoran Barisic am Freitag.

Der Wiener verteidigte sich im Rahmen der Vorschau-Pressekonferenz gegen den WAC auch gegen Vorwürfe, man habe Demir zu billig verkauft. "Jetzt schwappt das Netz offensichtlich über. Es gibt acht Millionen Teamchefs, eine Million Virologen und scheinbar jetzt auch hunderttausende Sportdirektoren, die es besser wissen", sagte Barisic in Anspielung auf Kritik in diversen Internet-Kanälen und meinte in diesem Zusammenhang außerdem: "Ich habe auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen."