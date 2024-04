GAK nach 3:1 gegen St. Pölten wieder elf Punkte vor Ried

Der GAK hat in der 2. Fußball-Liga den alten Vorsprung auf die SV Ried wieder hergestellt. Der Spitzenreiter feierte am Sonntag zum Abschluss der 24. Runde einen 3:1-Heimsieg über den SKN St. Pölten und liegt damit elf Punkte vor den Innviertlern, die bereits am Freitag beim SV Horn einen 2:0-Sieg einfuhren. Damit holten die Steirer nach zuletzt einem Remis und einer Niederlage wieder einen vollen Erfolg. Für die Niederösterreicher war es die dritte Niederlage in Folge.

Dabei ging der SKN durch Rio Nitta schon in der ersten Minute in Führung, den Grazern gelang in der 20. Minute durch Christian Lichtenberger der Ausgleich. Die Entscheidung brachten Kopfball-Treffer von Thorsten Schriebl (77.) und Milos Jovicic (88.) jeweils nach Cornern.