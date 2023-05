GAK nach 2:1-Sieg beim FAC mittendrin im Aufstiegskampf

Der GAK hat am Sonntag in der 2. Fußball-Liga wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg gesammelt. Die Grazer gewannen beim Floridsdorfer AC im abschließenden Spiel der 27. Runde 2:1 (1:1). Mit 53 Zählern bleiben die Steirer Dritter, liegen aber nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Blau Weiß Linz, der am Freitag den Schlager in St. Pölten mit 2:0 für sich entschieden und die Niederösterreicher von der Spitze gestoßen hatte. Der SKN ist als Zweiter punktegleich mit dem GAK.

Die Gäste aus Graz setzten bei schwierigen Platzverhältnissen in Wien das erste Highlight nach einer Standard-Situation. Michael Liendl fand mit einer Freistoßflanke Milos Jovicic, der per Kopf die Führung für den GAK erzielte (24.). Ebenfalls mit Köpfchen schlugen die Floridsdorfer zurück: Nach einer Keles-Flanke nickte Stürmer Vice Miljanic zum Ausgleich ein (40.). Verteidigung und GAK-Keeper Jakob Meierhofer sahen dabei nicht gut aus.

Den Dreier für die Steirer sicherte letztlich Lenn Jastremski (74.), der erst acht Minuten davor eingewechselt worden war. Nach einem Liendl-Corner bewerkstelligte der 22-Jährige das 2:1 - natürlich mit dem Kopf. Für den GAK war es der fünfte Auswärtssieg in Folge. Der FAC ist mit 38 Zählern Tabellen-Siebenter.