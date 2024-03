GAK feiert glücklichen Sieg im Zweitliga-Spitzenspiel

Der GAK hat am Freitag den Schlager der 2. Fußballliga gewonnen und den nächsten Schritt Richtung Aufstieg geschafft. Der Tabellenführer konnte bei der starken SV Ried nicht überzeugen, siegte aber mit 1:0 (0:0) und liegt nun 14 Punkte vor dem ersten Verfolger. Leoben übernahm mit einem 0:0 gegen Kapfenberg Rang zwei vom FAC, der am Sonntag gegen Liefering den Rückstand auf den GAK wieder auf zwölf Zähler reduzieren kann. St. Pölten besiegte Schlusslicht Amstetten 3:1 (2:0).

Auch nach dem Seitenwechsel drängte Ried auf den Sieg, ein Tor gelang den Innviertlern aber nicht. Der GAK verwertete dagegen seine erste Chance in der zweiten Halbzeit durch Thomas Mayer (75.) und geht mit einem großen Punktepolster in den nächsten Schlager.

Am 6. April steigt das Heimspiel gegen den DSV Leoben, der nach der Niederlage bei der Vienna auch im steirischen Derby gegen den KSV Punkte abgab. Der Cup-Halbfinalist war nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte nach der Pause meist am Drücker, schaffte es aber kaum, gefährlich in den Strafraum zu kommen. Im Finish hatte zunächst Kapfenberg die Chance auf das Siegestor (82.), in der Nachspielzeit wurde auch eine DSV-Chance gerade noch entschärft (95.).

St. Pölten erwies sich gegen Amstetten in der ersten Halbzeit als effizientere Elf. Christoph Messerer aus rund 20 Metern mit seinem Premierentor in der Liga (9.) und Johannes Tartarotti nach einem Freistoß alleinstehend am Fünfer per Kopf (45.+3) sorgten für eine 2:0-Pausenführung der Gastgeber. Nach dem Wechsel legte David Riegler per Kopf nach einem Eckball das 3:0 nach (54.). Amstetten gab aber nicht auf und kam durch Dominik Starkl (79.) zum verdienten Ehrentreffer.