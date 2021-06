Gänge und Passagen im Kolosseum nun zugänglich

Auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern erstreckt sich ein Labyrinth aus Gängen, Bögen und Passagen, in dem die glorreichen Schauspiele und blutigen Wettkämpfe im Kolosseum, dem Wahrzeichen Roms, vorbereitet wurden. Nach einer langen Restaurierung stehen die Gänge ab morgen (Samstag) den Besuchern offen.

Architekten, Restauratoren, Geologen, Ingenieure und Arbeiter waren seit 2018 unermüdlich im Einsatz, um die Gänge zu restaurieren, wie Kulturminister Dario Franceschini am Freitag berichtete. "Jeder Stein bezeugt, was unter der großen Arena des Amphitheaters vor sich ging, von der Einweihung im Jahr 80 nach Christus bis zur letzten Aufführung im Jahr 523 nach Christus. Die Gänge, in denen die Wettkämpfe vorbereitet wurden, sind ein Monument im Monument, das man nun auf einem 160 Meter langen Serpentinenweg besichtigen kann", erklärte Franceschini.

Andrea Della Valle, Präsident und CEO der Tod's Gruppe, richtete einen Appell an finanzstarke Unternehmer: "Es ist nicht mehr an der Zeit zu fragen, was die Regierung für uns tun kann, sondern was wir für andere tun können. Wir dürfen den Zug derjenigen nicht verpassen, die sich engagieren und für ihr Land zur Verfügung stellen wollen", so der Unternehmer.