Gabor Kali gewinnt Young Conductors Award in Salzburg

Der 35-jährige Ungar Gabor Kali hat am Sonntag den Young Conductors Award der Salzburger Festspiele gewonnen. "Wir denken, ihm steht eine große Karriere bevor", wurde Juryvorsitzender Dennis Russell Davies am Nachmittag zitiert. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Darüber hinaus leitet der Preisträger im August 2019 ein Festspielkonzert in der Felsenreitschule.

Kali machte 2001 als Solopianist seinen Abschluss am Konservatorium Bela Bartok in Budapest, ehe er ein Dirigierstudium an der Musikakademie Franz Liszt in Budapest begann, das er 2008 in Berlin abschloss. Er hatte zuletzt als Stellvertretender Musikdirektor und Erster Kapellmeister in Nürnberg sowie als Assistent von Ivan Fischer am Konzerthausorchester Berlin und beim Budapest Festival Orchestra gearbeitet und Anfang dieses Jahres bereits den Ersten Internationalen Dirigierwettbewerb in Hongkong gewonnen.