G20-Länder nähern sich bei Steuerreform an

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz ist zuversichtlich, mit der neuen US-Regierung die geplante weltweite Steuerreform hinzubekommen. "Heute gibt es kräftigen Rückenwind für eine faire Besteuerung der großen Digitalkonzerne", sagte der Vize-Kanzler am Freitag nach Beratungen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20). Die neuen Regeln sollten verpflichtend sein für alle Unternehmen.

137 Länder haben sich unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD bereits auf ein Grundgerüst für eine globale Steuerreform geeinigt. Damit sollen die Regeln an das Digitalzeitalter angepasst werden. Wichtige Details sind aber noch offen - und die politische Unterstützung der USA fehlte bislang. Dort haben die wichtigsten Internetfirmen ihren Sitz. Angestrebt werden erstens eine globale Mindeststeuer und zweitens ein neuer Verteilungsschlüssel, welches Land digitale Dienstleistungen künftig wie stark besteuern darf. Hier sollen große Märkte wie China, Indien oder Brasilien bessergestellt werden. "Das ist ein dickes Brett", so Scholz. Nach Angaben eines G20-Vertreters gaben die USA bei dem Treffen ihren Widerstand gegen globale Regeln zur Besteuerung von Digitalkonzernen wie Google, Amazon und Facebook auf. Damit wird der Weg geebnet für die Annahme eines Vorschlags für eine Digitalsteuer.

Bei den virtuellen Beratungen der G20-Finanzminister und Notenbankchefs ging es am Freitag auch um die Lage der Wirtschaft. Die Unterstützungsmaßnahmen in der Corona-Krise dürften nicht zu schnell zurückgenommen werden, sagte Scholz. Die Erholung der Weltwirtschaft von der Pandemie sei noch nicht umfassend genug. Die Hilfen wirkten aber. In Deutschland sei jedes neunte Unternehmen vor einer Insolvenz bewahrt worden.