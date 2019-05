G.L. Pharma erweitert in Lannach Produktionsstätte

Der zur Bartenstein-Gruppe gehörende Medikamenten-Hersteller Gerot Lannach Pharma baut im weststeirischen Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) seinen Produktionsstandort aus. Das Unternehmen investiert 60 Mio. Euro. Die Produktionskapazität soll damit verdoppelt und rund 100 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Spatenstich hat am Freitag stattgefunden.

Die ersten Bagger sind an der Ortseinfahrt von Lannach südwestlich von Graz gleich nach den Osterfeiertagen aufgefahren. In zwei Jahren soll das neue Gebäude eröffnet werden, in dem neben Tabletten, Kapseln und Ampullen auch flüssige und hochpotente Arzneimittel hergestellt und entwickelt werden. “Wir konzentrieren die Produktion der flüssigen Arzneimittel in Lannach”, erklärte Bartenstein.