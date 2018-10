G-20 rufen USA und China zur Lösung des Handelsstreits auf

Die G-20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer hat ihre Mitglieder aufgerufen, den Handelsstreit beizulegen. Der Appell richtet sich vor allem an die USA und China, die sich seit Monaten gegenseitig mit Sonderzöllen überziehen.

Trotz der Spannungen stuft das US-Finanzministerium China vorerst nicht als Währungsmanipulator ein. In einem internen Bericht für Mnuchin seien keine derartigen Vorwürfe enthalten, berichteten Politico und Bloomberg unter Berufung auf Insider. China bleibe aber auf der Beobachtungsliste. Es sei möglich, dass der US-Finanzminister die Endfassung des Berichts noch ändere, der am Montag vorgelegt wird.

Die jüngsten Minus-Zeichen an den Börsen und die etwas schwächeren Wachstumsraten der Weltwirtschaft bezeichnete Weidmann “eher als eine Normalisierung” denn als Zeichen für eine drohende Krise. Der Bundesbankchef forderte jedoch Reformen, um die Wirtschaft zu stärken. Das sogenannte Potenzialwachstum werde in Deutschland aufgrund der demografischen Entwicklung von derzeit etwa 1,5 Prozent auf unter ein Prozent in den nächsten Jahren sinken. Handlungsbedarf sieht Scholz zum Beispiel bei der hohen Verschuldung in vielen Ländern. “Unsere Vorstellung ist, dass es da mehr Transparenz geben muss und auch gemeinsame Verhaltensregeln.”