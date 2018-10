Future Stars – Ein Musical mit Botschaft

KISI Vorarlberg gastierte in Koblach

So die kurze Zusammenfassung des Musicals, welches KISI Vorarlberg bei seiner Ländle Tournee präsentierte. Tournee heißt eigener Tour Bus, heißt Unterkunft im Kloster Mehrerau. Echtes Tour Leben für 80 Kinder und Jugendliche für drei Tage. Organisiert wurde das Ganze vom Verein KISI, der seit mittlerweile 25 Jahren in Österreich und schon seit 15 Jahren im Land existiert. Wenn auch die kleine Anlehnung im Stück an Casting-Shows a la DSDS, versucht KISI – was im Übrigen ganz einfach „Kinder Singen“ bedeutet, auch stets eine Botschaft zu übermitteln, wie der künstlerische Leiter Christian Röthlin erklärt. Im Mittelpunkt steht der Spaß am gemeinsamen Singen, jeder ist eingeladen, eine Gesangsausbildung ist nicht nötig. Am Ende soll, so Röthlin weiter, die Liebe zu Gott im positiven Sinne vermittelt werden. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth, Obmann Bernhard Riedl engagieren sich noch rund 35 weitere Erwachsene für den Verein, der mit seinen Stücken, ein Stück weit Hoffnung verbreiten will.