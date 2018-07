Fußballkracher in Haselstauden

In der ersten Runde des UNIQA ÖFB Cup empfängt der HELLA DSV SV Guntamatic Ried.

Dornbirn. Der HELLA Dornbirner SV steht zum dritten Mal seit 2013 im UNIQA-ÖFB Cup und bekommt es in der ersten Runde gleich mit dem Profiteam SV Guntamatic Ried zu tun. „Bei unserem ersten Antreten im ÖFB Cup im Jahre 2013 haben wir es nach überstandener erster Runde gegen den FC Kitzbühel in der zweiten Runde ebenfalls mit dem SV Ried zu tun bekommen. Vor toller Kulisse haben wir gegen den damaligen Bundesligaclub erst in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 0:2 hinnehmen müssen“, blickt Hella-Präsident Herbert Lenz zurück und voller Spannung und Vorfreude dem anstehenden Wiederaufeinandertreffen entgegen. Auf eine ähnlich gute Leistung hofft er auch dieses Mal.

Als Amateurverein ist ein Kräftemessen mit einem österreichischen Spitzenteam natürlich etwas ganze Besonderes. Das Team von Trainer Thomas Weissenböck spielt momentan in der neuen 2. Liga und hat in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bundesliga nur ganz knapp verpasst. Mit dem Lustenauer Pius Grabher ist auch ein Ländlekicker im Kader der Mannschaft aus dem Innviertel. „Unsere Jungs von Neo-Coach Sebastian Trittinger werden jedenfalls bestens vorbereitet und voll motiviert in diese Cup-Partie gehen und vielleicht ist ja mit ein bisschen Fortune eine Überraschung drinnen“, so Lenz. Nach dem erfolgreichen Cup-Finale steht somit innert kürzester Zeit das nächste grün-weiße Highlight auf dem Programm.