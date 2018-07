Fußball-WM - Geringes Absatzplus bei Bier

Die Fußball-WM hat die Umsätze von Knabbergebäckherstellern kräftig angekurbelt. Für die Brauereien ist der Mehrabsatz durch die WM eher überschaubar. Vor allem für den Bierkonsum ist das Wetter fast genauso wichtig wie sportliche Großereignisse. Der Absatz von Fußbällen wird durch die WM auch gesteigert.

Auch die Privatbrauerei Stiegl verzeichnete in den vergangenen vier Wochen stärkere Umsätze. In der unternehmenseigenen Gastronomie hätte sich der Bierabsatz in den vergangenen vier Wochen sogar verdoppelt. Wie stark sich dies auf das Gesamtjahr auswirke, könne man erst am Ende des Jahres sagen. Auch bei Stiegl spielt das Wetter beim Umsatz eine wichtige Rolle.