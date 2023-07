Neuseeland besiegt im WM-Eröffnungsspiel Norwegen

Neuseeland hat einen Traumstart in die Frauen-Fußball-WM erwischt. Das Gastgeber-Team besiegte im Eröffnungsspiel am Donnerstag in Gruppe A als klar überlegene Mannschaft Norwegen mit 1:0 (0:0). Den Treffer erzielte Hannah Wilkinson (48.). In der letzten Minute der regulären Spielzeit vergab Ria Percival einen Elfmeter und die Chance auf einen höheren Sieg. Um 12.00 Uhr (MESZ) beginnt in Sydney die Gruppe-B-Partie zwischen Mit-Ausrichter Australien und Irland (live ORF 1).

Vor dem Ankick wurde wegen der Schießerei mit mehreren Toten in Auckland eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer abgehalten, dies war auch vor dem zweiten Spiel des Tages geplant. Ein Bewaffneter hatte auf einer Baustelle das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen getötet. Der Vorfall ereignete sich im Geschäftszentrum der Stadt unweit der Fan-Basis.

Neuseelands Sportminister Grant Robertson traf sich danach mit FIFA-Präsident Gianni Infantino und Generalsekretärin Fatma Samoura, um über Sicherheitsmaßnahmen zu sprechen. Zuvor hatte Infantino mit Premierminister Chris Hipkins telefoniert. Der Vorfall habe nichts mit der WM zu tun, erklärte Robertson laut FIFA-Mitteilung. Die WM wird erstmals mit 32 Teams abgehalten, das Finale wird am 20. August in Sydney ausgetragen.