Fußball-Testspiel Wales gegen Österreich wurde abgesagt

Das für 27. März in Swansea angesetzt gewesene Fußball-Länderspiel zwischen Wales und Österreich findet wegen des Coronavirus nicht statt. Wie der ÖFB mitteilte, wurde man Freitagmittag vom walisischen Verband von der Absage in Kenntnis gesetzt. Laut ÖFB-Angaben soll das Testmatch gegen die Türkei am 30. März im Wiener Happel-Stadion wie geplant stattfinden.

Die Partie gegen die Türken, für die keine Fans zugelassen sind, "ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht betroffen und wird Stand jetzt unter Berücksichtigung der behördlichen Auflagen ausgetragen. Angesichts der Entwicklungen kann sich das stündlich ändern."