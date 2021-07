Fußball-Stars von Morgen im Herrenried

Die Kicker Youngsters waren am Wochenende in Hohenems mit voller Motivation und Freude bei der Sache

Die Kicker Youngsters waren am Wochenende in Hohenems mit voller Motivation und Freude bei der Sache ©Verein/nwphotography

Die Kicker Youngsters waren am Wochenende in Hohenems mit voller Motivation und Freude bei der Sache ©Verein/nwphotography

Am vergangenen Wochenende lud der VFB Hohenems, mit etwas Verspätung, zum traditionellen Pfingstturnier ins Herrenried.

Hohenems. Über 1.000 Kicker Youngsters aus Vorarlberg, Tirol, Deutschland und der Schweiz waren am vergangenen Wochenende beim inzwischen 13. internationalen Pfingstturnier des VFB Hohenems in der Nibelungenstadt zu Gast. Aufgrund der Coronasituation konnte das traditionelle Turnier im Herrenried erst leicht verspätet ausgetragen werden, trotzdem stand drei Tage der Spaß an der Bewegung, das Spiel mit Freunden und das Nacheifern großer Stars im Mittelpunkt der jungen Fußballer.

Turniersieg für Gastgeberteams

Erfolgreich konnten dabei auch die Gastgeberteams des VFB Hohenems das Turnier bestreiten. In der Altersstufe U13 schafften es dabei gleich beide Emser Teams ins Finale und am Ende konnte sich die Mannschaft von Trainer Serkan Öztürk im Elfmeterschießen gegen die U12 aus Altach den Titel sichern. Das zweite Team belegte nach einem knappen Erfolg im kleinen Finale den dritten Rang.

Tolle Stimmung und zahlreiche Tore

Das Emser U11 Team belegte in der Endabrechnung den sechsten Tabellenrang, während sich die U10 Youngsters bis ins Finale vorspielten. Auch die Nachwuchsspieler in den Klassen von Bambinis bis zur U9 zeigten eine tolle Leistung, wobei hier das Ergebnis noch nicht im Mittelpunkt stehen sollte, sondern der Spaß am Spiel. Und so freute sich am Ende das Organisationsteam über ein weiteres gelungenes Turnier mit toller Stimmung und zahlreichen Toren.

Fußballcamps zum Ende der Sommerferien