FuÃŸball-Spielefest brachte nur Gewinner

Rund 400 Volkschul-Kinder waren beim Fußball-Spielefest im Haselstauden mit Begeisterung dabei.

Nach dem Eintreffen der zahlreichen Volkschul-Teams erhielten die Mannschaften alle einen eigenen Coach, wobei sich auch in diesem Jahr wieder die Spieler der AKA Vorarlberg zur Verfügung stellten. Die Burschen und Mädchen coachten die Volksschulmannschaften und begleiteten die Kinder zusammen mit den Lehrpersonen den gesamten Spielnachmittag. Gespielt wurde auf acht kleinen Spielfeldern und die Turnierleitung lag auch heuer in den bewährten Händen des Schulsport-Teams. Die Freude am Spielen und an der Bewegung sollte im Mittelpunkt stehen und so zählten an diesem Nachmittag nicht die Ergebnisse, sondern die Erlebnisse. Am Ende gab es keine Verlierer, keine Punkte, keine Tabellen und alle Teilnehmer erhielten eine Erinnerungsmedaille sowie einen Mini-Fußball. Das Team des Dornbirner SV sorgte für die Verpflegung und so verlebten die Kinder einen sportlich, spaßigen Nachmittag im Haselstauden.