Fußball: Ronaldo wird in eigener Comic-Reihe zum Superhelden

Fußballstar Cristiano Ronaldo nimmt es jetzt auch mit Robotern und Außerirdischen auf. Der sowohl für seine Ballkünste als auch seine Selbstvermarktung berühmte Portugiese hat am Samstag eine eigene Comic-Reihe herausgebracht, in der er sich in einen Superhelden verwandelt. Er präsentierte die Reihe "Striker Force 7" im Kurzbotschaftendienst Twitter mit einem animierten Trailer.

“So, wie der Fußball Kulturen und Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringt, glaube ich, dass auch tolle Zeichentrickfiguren und Helden dies können”, erklärte Ronaldo.

Ronaldo, Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft und Torjäger bei Juventus Turin, hatte erst im März eine Klinik für Haartransplantationen in Madrid eröffnet.